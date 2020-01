Hamburg (ots) -Die Hotelgruppe prizeotel schafft zum Jahreswechsel die Bezahlung mitBargeld ab. Ab 2020 erfolgt die konsequente Umstellung auf dendigitalen Zahlungsweg. Im Jahre 2019 machte die Barzahlung beiprizeotel schon weit unter 10% des Gesamtumsatzes aus.Die Entscheidung, die Methode der Bargeldzahlung abzuschaffen war fürdie innovative, dynamische Hotelkette nur eine Frage der Zeit. "DasBargeld hat in unserer digitalen Zeit seine Legitimation sowohl ausökologischer, als auch aus ökonomischer Sicht verloren. Es machtschlichtweg keinen Sinn, Bargeld physisch durch die Gegend zutransportieren, wenn der digitale Weg schneller, sicherer undhygienischer ist", berichtet Constantin Rehberg, Chief DigitalOfficer bei prizeotel."Da sowohl die bürokratischen Anforderungen, als auch die Kosten fürdas Handling von Bargeld immer weiter steigen und parallel dieNutzung immer weiter zurückgeht, haben wir uns für die konsequenteAbschaffung von Bargeld entschieden. So sparen wir eine hohefünfstellige Summe pro Jahr", ergänzt Rehberg weiter. Dieseeingesparte Summe investiert die stylische Hotelgruppe lieber in neueBenefits für ihre Teammitglieder, so übernimmt prizeotel ab dem neuenJahr beispielsweise die gesamten Kosten für den ÖPNV, bezuschusstGesundheitsfördernde Maßnahmen, wie die Fitnessstudio-Mitgliedschaft& Co. und erhöht die Urlaubstage für alle Teammitglieder auf 30 Tage.Die Europäische Zentralbank (EZB) meldete Mitte letzten Jahres ineiner Aufstellung der Zahlungsverkehrsstatistik für das Berichtsjahr2018 fast acht Prozent mehr bargeldlose Zahlungsvorgänge als imVorjahr - und der Trend steigt. Auch bei prizeotel ist die Tendenzzur Kartenzahlung und zum Kontaktlosen Zahlen mit Apps und neuenServices deutlich zu spüren. Die Barzahlung macht bei derDesign-Hotelkette bereits heute weit unter 10% des Gesamtumsatzesaus, von daher wird es für die meisten Hotelgäste gar keine allzugroße Umstellung werden.prizeotel verfolgt mit dieser Entscheidung konsequent weiter seineStrategie, in allen Arbeitsbereichen digitaler Vorreiter zu sein.Mehr Informationen auf www.prizeotel.com (http://www.prizeotel.com) Pressekontakt:Franziska Mettenheimer+49 421 2222 307public-relations@prizeotel.comprizeotelEsplanade 41 | 20354 HamburgOriginal-Content von: prizeotel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135506/4484988