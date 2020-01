Die Aktie von Wirecard, einem Zahlungsdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Aschheim bei München, befindet sich aktuell in einer Erholung nach den vorherigen kräftigen Kursabgaben. Diese Erholung könnte nun vor dem Ende stehen. Es könnte sich eine Short-Chance bieten.Im Bereich von 115,00 Euro befindet sich eine massive Widerstandszone, die von der Aktie nicht so schnell überwunden werden dürfte. Derzeit ist der übergeordnete Abwärtstrend mit tieferen Tiefpunkten und tieferen Hochpunkten weiterhin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...