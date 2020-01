Unter den Einzelwerten im MDAX konnte sich am Mittwoch der Sportartikelhersteller Puma ISIN: DE0006969603 auszeichnen. Das Papier legte einen Kursgewinn von 2,79 Prozent hin und stand ganz oben auf dem Treppchen. Damit zeigte die Aktie eine positive Gegenbewegung nach dem Verlust der 100-Tage-Linie am 02. Januar. Nun dürfte spannend werden, ob Puma am Dienstag nachlegt und der ersehnte Ausbruch aus der seit Oktober anhaltenden Seitwärtsbewegung gelingen ...

