FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag gesunken. Zu Handelsbeginn fiel der Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,10 Prozent auf 171,99 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf minus 0,28 Prozent.



An den Finanzmärkten hat sich die Lage wieder etwas beruhigt, nachdem die Furcht vor einer Eskalation der Iran-Krise in den vergangenen Handelstagen zu einer Flucht in sichere Anlagehäfen wie Bundesanleihen geführt hatte. Im weiteren Tagesverlauf dürften daher Konjunkturdaten wieder stärker in den Mittelpunkt des Interesses der Anleger am Devisenmarkt rücken.



Am späten Vormittag werden Preisdaten aus der Eurozone und am Nachmittag Kennzahlen zur Stimmung der Einkaufsmanager im Dienstleistungssektor der USA erwartet. Allgemein wird mit einem Anstieg der Inflation im Euroraum und einer besseren Unternehmensstimmung in den USA gerechnet. "Insofern gibt es von fundamentaler Seite keine Unterstützung für den Rentenmarkt", sagte Anleiheexperte Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba)./jkr/mis