Las Vegas (ots/PRNewswire) - Goodix führt im Rahmen der CES auf der von der Bluetooth SIG (Bluetooth Special Interest Group) ausgerichteten Bluetooth LE Audio Launch Medienveranstaltung eine innovative Demonstration seiner neuesten Bluetooth LE Audio-Lösung für TWS (True Wireless Stereo)-Anwendungen vor. Goodix' Vorführmodell, eine gemeinsame Initiative mit OnePlus, ist Bluetooth 5.1-kompatibel und unterstützt die nächste Generation der isochronen Bluetooth LE ISOC-Architektur, wodurch qualitativ hochwertige drahtlose Audioleistungen geliefert werden können. Diese innovative Lösung unterstützt Hersteller bei der Entwicklung einer neuen Generation extrem energiesparender und funktionsreicher TWS-Drahtlos-Ohrhörer, die mit den neuesten Bluetooth LE Audio-Technologien ausgestattet sind.Die Goodix' Bluetooth LE Audio-Lösung zeichnet sich durch einen extrem niedrigen Energieverbrauch aus und bietet durch Goodix' unternehmenseigene innovative Softwarealgorithmen unterschiedliche Funktionen: drahtlose Multi-Verbindungen, schnelle Identifizierung und Zuordnung, Zeitsynchronisation zwischen linken und rechten Ohrstöpseln sowie eine erheblich verbesserte Downlink-Latenzzeit. Durch die Unterstütztung eines qualitativ hochwertigen LC3-Audio-Codecs sorgt die Lösung für ein erstklassiges Audio-Erlebnis. Das kürzlich veröffentlichte Bluetooth LE Audio-Standard-Framework entspricht den Anforderungen diverser Anwendungsszenarien, die unter anderem Gaming und Audio-Sharing umfassen. Zusätzlich integriert das Vorführmodell eine extrem energiesparende und kompakte kapazitive 2-in-1-Lösung für In-Ear-Detection (IED) und Touch-Steuerung, die Ohrhörer den Tragestatus automatisch erkennen und zwischen Einzel- oder Doppeltipps und Streichbewegungen der Finger auf den Hörern nach oben bzw. nach unten zwecks Steuerung der Musikwiedergabe differenzieren lässt."Die Bluetooth-Community treibt Technologien weiterhin voran, um die Anforderungen sich entwickelnder Märkte zu erfüllen und neue Möglichkeiten zu schaffen", so Mark Powell, CEO von Bluetooth SIG. "LE Audio gilt als Musterbeispiel. Die Lösung wird nicht nur die Leistungen bereits bestehender Bluetooth-Audio-Produkte verbessern, sondern führt darüber hinaus Audio Sharing ein, eine Audio-Anwendung, die gerüstet dafür ist, die Art und Weise zu wandeln, mit der wir Audio erleben und auf welche wir uns mit der Welt um uns herum vernetzen.""Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Goodix das Potenzial von Bluetooth LE Audio-Technologien zu erforschen und all unseren globalen Kunden das bestmögliche, reibungsloseste, schnellste und nahtloseste Erlebnis bieten zu können", erklärte Oliver Zhang, Vice President of Product bei OnePlus."Goodix ist eines der ersten Unternehmen, das umfassende Bluetooth LE Audio-Lösungen für verschiedenste Anwendungen übernommen hat", fügte Dr. Bo Pi, CTO von Goodix, hinzu. "Wir haben uns dazu verpflichtet, die Grenzen der Möglichkeiten von Bluetooth LE-Technologien zu sprengen, unseren Kunden zu individuellen Funktionsoptionen zu verhelfen, diese neueste Drahtlos-Audio-Lösung auf ein reales Produkt zu übertragen und unseren globalen Kunden somit ein intelligenteres, aufregenderes Erlebnis zu bieten."Pressekontakt:Sunny Wang+1 (857) 272-2424Original-Content von: Goodix Technology, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129718/4485011