LONDON, Jan. 07, 2020, die Identitätsplattform für Anwendungsentwickler, gibt heute seine Partnerschaft mit dem System-Integrator iC Consult Group bekannt. Der Spezialist für die gesamte Wertschöpfungskette von Identity and Access Management erweitert damit sein Portfolio um die Authentifizierungs-Lösung von Auth0.



Mit der Integration von cloud-basierten IDaaS- Lösungen möchte der System-Integrator seine Kunden künftig noch einfacher und kosteneffizienter bei der Implementierung von Authentifizierungs- und Autorisierungsprozessen unterstützen. Die Plattform von Auth0 bietet dafür wesentliche Vorteile. Durch den Cloud-Ansatz werden Geschäftsprozesse beschleunigt und Lizenzkosten gesenkt.

"Im Bereich Identitätsmanagement verzeichnen wir bei unseren Kunden eine zunehmende Bewegungen von On-Premise hin zu cloudbasierten Alternativen. Unser Partner adressiert diesen Bedarf perfekt, indem er eine leichtgewichtige Lösung, die schnell implementierbar ist und keine unnötigen IT-Ressourcen bindet, zur Verfügung stellt. Denn am Ende des Tages geht es ja darum die Digitalisierung von Services zu beschleunigen", sagt Andre Priebe, Chief Technology Officer der iC Consult Group.

Zusätzlich zu den klassischen IAM-Unternehmensthemen wie Governance, Provisionierung und Single Sign On" in der Kundenansprache konzentrieren.

"Wir freuen uns sehr, die iC Consult Group sowie die Tochterunternehmen xdi360, iC Consult, IAM Worx und Service Layers als Partner für unseren Marktaufbau in Deutschland gewonnen zu haben. Zumal Identitätsmanagement in Form einer flexiblen und leicht erweiterbaren Lösung immer entscheidender für die Entwicklung digitaler Services werden wird", erläutert Bill Lapcevic, Vice President Business Development von Auth0.

Über iC Consult Group

Die iC Consult Group und ihre Unternehmen iC Consult, xdi360, IAM Worx und Service Layers sind auf Identity und Access Management (IAM) spezialisiert. Unsere Dienstleistungen mit dem Fokus IAM erstrecken sich von Business Consulting, Architekturberatung, Implementierung und Integration bis hin zu Support und Betrieb sowie Identity und Access Management als Managed Service. Mit über 300 Beratern, 30 IAM-Produkt-Partnern und über 1000 erfolgreichen Projekten ist die iC Consult Group die Nummer 1 im Identity und Access Management. Sie verfügt über Niederlassungen in Deutschland, der Schweiz, Österreich, Spanien, UK, den USA und ab Q4 2019 in China.



Seit mehr als 20 Jahren begeistern wir unsere namhaften globalen Kunden aus den Bereichen Automotive, Logistik, Pharma und Finanzen - aber nicht nur mit klassischem IAM. Wir sind auch bei innovativen Themen wie Customer IAM, Internet of Things und API Management an vorderster Front.

www.ic-consult.com



Über Auth0

Auth0, die Identitätsplattform für Anwendungsentwickler, bietet unzähligen Unternehmen aus vielen Branchen eine geräte- und anwendungsübergreifende Identitätslösungen. Der daraus resultierende Authentifizierungsprozess sichert monatlich mehr als 2,5 Milliarden Logins. Der Hauptsitz von Auth0 befindet sich in Bellevue, WA, zudem unterhält das Unternehmen Büros in Buenos Aires, London, Tokio, Sydney und Singapur, um seine weltweit ansässigen Kunden lokal zu betreuen. Auth0 beschäftigt ca. 600 Mitarbeiter weltweit und arbeitet für Kunden wie HolidayCheck oder EnBW.



Weitere Informationen finden Sie unter https://auth0.com/de/ oder folgen Sie @auth0 auf Twitter .

