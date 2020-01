FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas leichter zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Dienstagmorgen. Über fast alle Laufzeiten der Zinskurve geht es leicht abwärts, was auf ein Nachlassen der Flucht in sogenannte sichere Häfen hindeutet. Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert 6 Ticks auf 172,11 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 172,21 Prozent und das Tagestief bei 171,91 Prozent. Umgesetzt wurden 29.500 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 2 Ticks auf 134,17 Prozent. Der Buxl-Futures steigt derweil um 2 Ticks auf 202,54 Prozent.

DJG/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

January 07, 2020 02:44 ET (07:44 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.