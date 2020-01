Wie bei den meisten Konsumgüterherstellern bewegten sich Umsatz und Gewinn beim Henkel-Konzern in den vergangenen zwei Jahren nur noch wenig. Das wird sich aus aktueller Sicht auch 2020 nicht ändern. Ob die weltweite Konjunktur im neuen Jahr wieder anzieht oder der Druck erhalten bleibt, ist von zu vielen unberechenbaren Faktoren abhängig, um das vorhersagen zu können; aber egal, welches Szenario sich da entwickeln wird, Henkels Gewinne werden voraussichtlich weder explodieren noch massiv einbrechen. In einer Phase wie derzeit, in der die Verunsicherung der Anleger nach einer vorherigen, euphorischen Phase zunimmt, wirkt eine solche Aktie daher wie ein "sicherer Hafen".

Oft schichten Anleger dann gezielt in solche Aktien wie Henkel um, weil sie darauf setzen, dass diese Papiere ein deutlich geringeres Risiko auf der Unterseite aufweisen. Das würde den Kurs stützen, ggf. sogar gegen einen schwachen Trend höher tragen können. Sollte sich die Lage indes beruhigen, laufen Aktien wie Henkel oder "Branchenkollegen" wie Beiersdorf oder Unilever dem Markt zwar hinterher, aber eine solche Underperformance wäre für einen ...

