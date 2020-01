Der japanische Staat behält die Millionen-Kaution ein, die Carlos Ghosn vor seiner Flucht in den Libanon hinterlegt hatte. Derweil versucht Japan, aus dem Fall zu lernen.

Nach der spektakulären Flucht des früheren Automanagers Carlos Ghosn nach Libanon behält der japanische Staat die von ihm hinterlegte Millionen-Kaution ein. Das beschloss das Bezirksgericht in Tokio am Dienstag. Das Geld in Höhe von 1,5 Milliarden Yen (12,4 Millionen Euro) werde dem Staat überschrieben.

