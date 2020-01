Continental und Sennheiser haben auf der CES 2020 im amerikanischen Las Vegas eine lautsprecherlose Audioanlage für den Fahrzeuginnenraum vorgestellt. Die soll den Sound über Oberflächenschwingung erzeugen. Der Automotive-Riese Continental bringt in einer Kooperation mit dem Soundspezialisten Sennheiser deren Ambeo-3D-Audiotechnologie mit der Eigenentwicklung Ac2ated Sound zusammen. So soll ein Soundsystem für Autos entstehen, das in der Lage ist, 3D-Sound rein über Schwingungen bereits vorhandener Oberflächen im Wageninneren zu übertragen. Dabei liefert Continental die Technik der Klangerzeugung ...

