Wien (www.anleihencheck.de) - Nachdem letzten Freitag keine nennenswerten EUR-Platzierungen sowie Ankündigungen zu beobachten waren, unternahmen gestern erste potenzielle Emittenten Schritte in Richtung Anleiheemission, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Seitens der Non-Financials seien dies National Grid plc (A3/A-/A) und Air France-KLM (kein Rating) gewesen. So beabsichtige der britische Energieversorger eine grüne EUR-Dual-Tranche-Anleihe mit einer Laufzeit von 5 und 7 Jahren (EUR 500 Mio.) zu begeben. Die Investorentreffen hierfür sollten morgen starten. Erste Telefonkonferenzen zur geplanten Emission einer EUR-Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren der französischen Airline seien bereits gestern gestartet. Mit dem Emissionserlös solle ein Teil des ebenfalls gestern bekanntgegeben Tender Offers dreier Air France-KLM-Anleihen mit Call-Möglichkeit in 2020 sowie Fälligkeiten in 2021 und 2022 finanziert werden. ...

