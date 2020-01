Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Büromarkt Deutschland 2019^ DGAP-News: Savills Immobilien Beratungs-GmbH / Schlagwort(e): Immobilien/Research Update Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Büromarkt Deutschland 201907.01.2020 / 10:10 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.07. Januar 2020Deutsche Top-7-Bürovermietungsmärkte 2019Büroflächen werden noch knapper: Leerstände runter, Mieten rauf* Leerstandsquote mit Rückgang im Jahresverlauf um 0,5 %-Punkte auf 3,1 %* Spitzenmiete mit Anstieg gegenüber 2018 um knapp 9 % auf 33 EUR/m²* Flächenfertigstellungsvolumen steigt im kommenden Jahr auf knapp 2 Mio. m² und dürfte Leerstandsabbau und Mietwachstum verlangsamen* Umfeld bleibt auch 2020 vermieterfreundlich und schwierig für NutzerAus Sicht der Nutzer wurden die Verhältnisse an den großen deutschen Bürovermietungsmärkten im Jahresverlauf 2019 immer schwieriger und daran hat sich auch zum Jahresende nichts geändert. Die durchschnittliche Leerstandsrate in den Top-7-Märkten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München und Stuttgart lag per Ende Dezember bei 3,1 % (- 0,1 %-Punkte ggü. Q3-2019) und erreichte damit den niedrigsten Stand seit 1992. Umgekehrt stiegen die Büromieten auf den höchsten Stand seit fast dreißig Jahren. Die Spitzenmiete lag im Durchschnitt der sieben Städte zum Ende des Jahres bei gut 33,00 EUR/m². "Auch im Jahr 2020 besteht für Büronutzer in den meisten Städten wenig Hoffnung, dass die Flächenknappheit spürbar nachlässt. Immerhin wird aber fast überall mehr neue Bürofläche entstehen als im letzten Jahr. Das Tempo bei Leerstandsabbau und Mietwachstum dürfte folglich nachlassen", blickt Panajotis Aspiotis, Managing Director und verantwortlich für Agency Germany bei Savills, auf das gerade begonnene Jahr voraus.Angebots-Nachfrage-Missverhältnis löst sich perspektivisch langsam auf, Mieten steigen zunächst dennoch weiterIm letzten Jahr wurden ca. 1,3 Mio. m² Bürofläche fertiggestellt, die zum Jahresende fast vollständig vermietet waren. In diesem Jahr werden voraussichtlich knapp 2 Mio. m² Bürofläche neu an den Markt kommen, wovon etwa drei Viertel bereits vorvermietet sind. "Der hohen Vorvermietungsquote zum Trotz erweitern die Projektentwicklungen die Handlungsoptionen der Büronutzer, weil hinter vielen Projektanmietungen Umzüge stehen und dadurch Flächen im Bestand freigezogen werden", berichtet Matthias Pink, Head of Research Germany bei Savills, und ergänzt: "Dem höheren Fertigstellungsvolumen steht aktuellen Prognosen zufolge ein geringeres Bürobeschäftigtenwachstum gegenüber. Das fast zehn Jahre zu beobachtende krasse Missverhältnis zwischen starkem Nachfragewachstum auf der einen und nur geringem Angebotswachstum auf der anderen Seite löst sich mit Blick auf die kommenden beiden Jahre langsam auf." Vor allem in Berlin steigt das Fertigstellungsvolumen kräftig an: In diesem Jahr werden voraussichtlich ca. 730.000 m² Bürofläche fertiggestellt und damit etwa doppelt so viel wie im letzten Jahr. Gleichwohl rechnet Savills auch in der Bundeshauptstadt noch mit leicht steigenden Mieten im Spitzensegment, zumal die Anforderungen seitens der Nutzer an Lage- und Flächenqualität steigen. Im Durchschnitt der Top 7 erwartet Savills für 2020 einen Anstieg der Spitzenmieten um etwa 3 % bis 4 %, was einer Halbierung gegenüber dem Vorjahr entspräche.Flächenumsatz weiterhin auf sehr hohem Niveau - verarbeitendes Gewerbe mit geringerem AnteilDer Flächenumsatz, der sich im vergangenen Jahr in Summe der Top-7-Standorte auf knapp 4 Mio. m² belief, dürfte angesichts des erwähnten geringeren Bürobeschäftigtenwachstums sowie der schwächeren konjunkturellen Dynamik in diesem Jahr etwas geringer ausfallen. Die drei Branchen mit dem höchsten Anteil am Flächenumsatz im letzten Jahr waren ,Wissensintensive Dienstleistungen', Unternehmen aus dem Bereich ,Information und Kommunikation' (jeweils 14 %) sowie Handels- und Logistikunternehmen (13 %). Auf das verarbeitende Gewerbe, das von der geringeren konjunkturellen Dynamik am stärksten betroffen war und ist, entfielen weniger als 8 % des gesamten Flächenumsatzes. Das ist etwas weniger als im Durchschnitt der letzten fünf Jahre (10,2 %).Situation für Nutzer bleibt 2020 unverändert angespannt"Obwohl sich einzelne Parameter verändern, bleibt die Gesamtsituation für Büronutzer im laufenden Jahr im Wesentlichen unverändert. Konkret heißt das: Mieter müssen sich auf anhaltende Flächenknappheit, einen entsprechend intensiven Wettbewerb um die wenigen verfügbaren Flächen und weiterhin sehr hohe Mieten einrichten. Nutzer auf der Suche nach hochwertigen Flächen in guten Lagen sind weiterhin weitgehend auf Projektanmietungen angewiesen und sollten einen entsprechenden Vorlauf bei ihrer Flächensuche einkalkulieren", umreißt Aspiotis die Nutzerperspektive für das gerade begonnene Jahr.Den zugehörigen " Market in Minutes: Top-7-Büromärkte" sowie die wesentlichen Büromarktkennziffern zum Herunterladen können Sie kostenlos auf unserer Homepage www.savills.de/research downloaden.Über SavillsSavills ist eines der führenden, weltweit tätigen Immobiliendienstleistungs-Unternehmen mit Hauptsitz und Börsennotierung in London. Das Unternehmen wurde 1855 gegründet und blickt auf eine lange Geschichte mit überwältigendem Wachstum zurück. Savills setzt Trends, statt ihnen zu folgen und verfügt heute über mehr als 600 Büros und Partner in Amerika, Europa, Afrika, dem asiatisch-pazifischen-Raum sowie dem Nahen Osten mit über 39.000 Mitarbeitern.In Deutschland ist Savills mit rund 200 Mitarbeitern in sieben Büros an den wichtigsten Immobilienstandorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München und Stuttgart präsent. Savills bietet seinen Kunden heute Expertise und Markttransparenz in folgenden Bereichen an:- Investment- Agency- Portfolio Investment & M&A Advisory- Valuation- Landlord Services- Occupier Services- Workplace Consulting- ResearchEine einzigartige Kombination aus Branchenkenntnis und unternehmerischem Denken und Handeln bietet unseren Kunden Zugriff auf Immobilienwissen von höchster Qualität. Unsere Mitarbeiter, ihre Kreativität und ihre Leistungsbereitschaft sind unser eigentliches Kapital - sie werden sowohl für ihre innovativen Denkansätze als auch für ihre ausgeprägte Verhandlungsstärke geschätzt. Savills hat sich auf einen ausgewählten Kundenkreis spezialisiert und bietet diesen Unternehmen und Personen hochprofessionellen Service zur Erreichung der gemeinsamen Ziele. Savills steht synonym für eine Premiummarke und ein qualitativ hochwertiges Serviceangebot, das Immobilien individuell betrachtet und in strategische Beziehungen investiert.