Laut dem Global Economy Watch von PwC wird 2020 ein Jahr der "Slowbalisation" für die Weltwirtschaft: Nach neuesten Prognosen wird die Weltwirtschaft in Bezug auf die Kaufkraftparität (KKP) im Jahr 2020 um 3,4 Prozent wachsen, verglichen mit dem Langzeitdurchschnitt des 21. Jahrhunderts von 3,8 Prozent pro Jahr. "Wir steuern auf eine Zeit der ,Slowbalisation" zu und erwarten, dass es im Jahr 2020 in der Weltwirtschaft nur ein unterdurchschnittliches Wachstum geben wird. Für die ohnehin angespannte Situation im Welthandelt birgt dies große Herausforderungen. Auch die heimische Wirtschaft wird in den kommenden zwölf Monaten nur mäßig wachsen", analysiert Rudolf Krickl, Partner und Markets Leader bei PwC ...

