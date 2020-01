Neckarbischofsheim (ots) - Nicht nur in Gesundheitseinrichtungen wie Krankenhäusern oder Arztpraxen und gastronomischen Betrieben ist eine fachgerechte und effektive Desinfektion unverzichtbar - in Betrieben jeglicher Art sollte ein keimfreies Umfeld herrschen, um Infektionen bestmöglich vorzubeugen. Die Blanc Hygienic Solutions GmbH ist Spezialist für Wasch- und Arbeitsraumhygiene und erklärt die Bedeutung regelmäßiger und korrekter Desinfektion zur Virus-Prophylaxe.Die Grundregeln der DesinfektionUm die Übertragungskette von Bakterien und Viren effektiv zu unterbrechen sowie der Verbreitung von Keimen und Sporen präventiv entgegenzuwirken, bedarf es einer beständigen und sorgfältigen Desinfektion. Da verschiedene Produkte unterschiedliche Wirkungsspektren haben, sollte nicht ein einziges Desinfektionsmittel universell eingesetzt werden. Während Bakterizide gegen lebende Bakterien wie Salmonellen wirken, zerstören viruzide Mittel behüllte Viren wie Hepatitis-B- oder C-Viren. Viruzide besitzen außerdem die umfangreichste Wirkung der Desinfektion, durch die alle Arten von Viren abgetötet werden. Natürlich muss das Desinfektionsprodukt auch dem entsprechenden Anwendungsbereich angepasst werden: Hier wird grundlegend zwischen Desinfektionsmitteln für Geräte, Händedesinfektionslösungen und Flächendesinfektionen unterschieden.Neben der Identifikation der Anwendungs- und Wirkungsbereiche ist zudem die richtige Dosierung entscheidend. Eine zu große Menge an Desinfektionsmittel kann eine eingeschränkte Immunantwort des Körpers und somit die verstärkte Bildung von Resistenzen zur Folge haben. Eine Unterdosierung oder zu kurze Einwirkzeit des Desinfektionsmittels kann jedoch dazu führen, dass die Keime resistenter und als Ergebnis immer hartnäckiger werden.Fachgerechte Reinigung und Desinfektion: Blanc Hygienic sorgt für effizientes HygienemanagementBesonders Unternehmen stehen in der Verantwortung, ein keimfreies und hygienisch einwandfreies Arbeitsumfeld zu kreieren und ihr Personal dadurch effektiv vor Infektionen zu schützen. Da die Hände der primäre Übertragungsort von Bakterien sind, sollte die Handdesinfektion im Fokus der Betriebshygiene stehen. Neben der korrekten Produktanwendung, die durch Waschanleitungen in Erinnerung gerufen werden kann, ist hier besonders die Auswahl der Produkte entscheidend. Bernd Böttger, Geschäftsführer der Blanc Hygienic Solutions GmbH, erklärt: "Qualitativ hochwertige und effiziente Desinfektionsprodukte garantieren eine optimale Betriebs- und Personalhygiene. Besonders hygienisch sind Systeme mit automatisierter Sensor-Technik, die eine Übertragung von Bakterien über die Halterung effektiv verhindern".Über die Blanc Hygienic Solutions GmbHDie Blanc Hygienic Solutions GmbH ist Spezialist für Wasch- und Arbeitsraumhygiene und vereint über 30-jähriges Produktentwicklerwissen, Markterfahrung und Branchen Know-how zu einer Einheit. Ein im Detail aufeinander abgestimmtes Produkt-Portfolio sowie ein breitgefächertes Papier-, Füll- und Zusatzsortiment bieten eine bedarfsgerechte Auswahl an bewährten Qualitätsprodukten und sorgen für ein flächendeckendes Angebot aus einer Hand.Pressekontakt:Blanc Hygienic Solutions GmbHWeinbergstr. 2174924 NeckarbischofsheimT: +49 (0) 7131 618866 - 0F: +49 (0) 7131 618866 - 9M: info@blanc-hygienic.deW: www.blanc-hygienic.deOriginal-Content von: Blanc Hygienic Solutions GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136328/4485162