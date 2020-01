LIVERPOOL (dpa-AFX) - Der FC Liverpool wechselt den Ausrüster. Vom 1. Juni an bekommt der Champions-League-Titelverteidiger und Premier-League-Spitzenreiter von Trainer Jürgen Klopp die Spiel-, Trainings- und Reiseausrüstung vom amerikanischen Hersteller Nike. Der Vertrag, den der FC Liverpool am Dienstag verkündete, gilt über mehrere Jahre. Details gab der Club nicht bekannt. Am 31. Mai endet die Partnerschaft mit dem ebenfalls amerikanischen Hersteller New Balance./jmx/DP/fba