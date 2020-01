NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Axa von 26,90 auf 29,35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach jahrelanger überdurchschnittlicher Kursentwicklung im Versicherungssektor seien nun vor allem jene Branchenvertreter vorzuziehen, die einerseits stetig und verlässlich Barmittel generierten und andererseits noch wenig ambitioniert bewertet seien, schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Deshalb gehöre der französische Versicherer Axa zu seinen Favoriten, ebenso wie die deutsche Allianz, M&G, Poste Italiane, Zurich und Swiss Re. Diese brächten Anlegern hohe Kapitalrenditen./tav/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2020 / 00:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2020 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.