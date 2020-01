Kirchentellinsfurt (www.aktiencheck.de) - TILP: Dieselgate - Investoren klagen gegen Daimler - Aktiennews Im Auftrag von 219 institutionellen Investoren hat die Tübinger Kanzlei TILP Litigation Rechtsanwaltsgesellschaft mbH ("TILP Litigation") mit Datum vom 30.12.2019 Klage gegen die Daimler AG ("Daimler") (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) vor dem Landgericht ("LG") Stuttgart auf Schadensersatz in Höhe von 896 Millionen Euro eingereicht, so die TILP Litigation Rechtsanwaltsgesellschaft mbH in einer aktuellen Pressemitteilung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...