E-Bike-Boom und kein Ende in Sicht: Mehr Hersteller, mehr Technik, mehr Typen drängen in den weiter kräftig wachsenden Markt. Die Verbraucher können sich auf viele Neuheiten freuen.

Wie schon in den vergangenen Jahren war auch 2019 für die deutsche Fahrradbranche dank der unvermindert großen Nachfrage nach Pedelecs wieder ein Boomjahr. Entsprechend sind die Trends der kommenden Saison auch die Trends der vorherigen: Das Angebot an E-Bikes wächst, dabei sorgen Komponenten- als auch Fahrradhersteller für eine weitere Ausdifferenzierung. Erfreulich nebenbei: In vielen Bereichen wird einst teure Edeltechnik günstiger.

Wichtigster Treiber des E-Bike-Booms ist Bosch. Von den über eine Million in Deutschland 2019 verkauften Pedelecs waren laut einer Erhebung des Vereins Extra Energy über zwei Drittel mit einem Mittelmotor des Technikkonzerns ausgestattet. Die Schwaben dürften auch 2020 in der Erfolgsspur bleiben, denn zum neuen Modelljahr hat Bosch gleich mehrere Motorvarianten leichter, kompakter und performanter gemacht. Das wird sich positiv auf die Pedelec-Neuheiten auswirken, die zusehends schlanker, leichter und optisch gefälliger als bisher vorfahren. Auch die Reichweiten können steigen, denn Bosch hat einen Intube-Akku mit 625 Wattstunden aufgelegt. Bislang waren 500 Wh das Maß der Dinge. Schließlich hat Bosch mit der Cargoline eine neue Motorenfamilie speziell für den Einsatz der zunehmend beliebteren Lastenrädern entwickelt.

Obwohl Bosch den E-Bike-Markt dominiert, ist weiterhin viel Bewegung in der Antriebsbranche. Auch die wichtigsten Mitbewerber Shimano Steps, Yamaha und Brose haben jeweils zum Modelljahr 2020 neue Mittelmotor-Generationen eingeführt. Auch hier geht der Trend zur Ausdifferenzierung und zu größeren Akkus. Brose zum Beispiel hat nunmehr vier Mittelmotortypen, mehrere Intube-Akku-Formate mit bis zu 630 Wh sowie verschiedene Displaymodelle im Programm. Eine ähnliche Ausdifferenzierung hätte man auch von Continental erwarten wollen, doch im November hat der Konzern aus Hannover angekündigt, sich nach nur zwei Jahren aus dem Geschäft mit E-Bike-Antrieben zurückzuziehen. Der Markt bereinigt sich.

Vor allem in Städten erfreuen sich Lastenräder als Alternative zum Auto wachsender Beliebtheit. Unter den neuen Cargobikes finden sich immer raffiniertere Konstruktionen, die neben Variabilität und Flexibilität auch das Thema Sicherheit stärker in den Fokus rücken. Ein gutes Beispiel dafür ist die neue Marke Ca Go, deren Long-John-Lastenrad sich durch feine Komponenten und eine besonders ergonomische sowie optimierte Transportbox auszeichnet. Das hat ...

