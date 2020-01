FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 07.01.2020 - 11.00 am



- BERENBERG RAISES MARKS & SPENCER TO 'BUY' (SELL) - PRICE TARGET 250 (160) PENCE - CANACCORD CUTS MCCARTHY & STONE TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 134 PENCE - CREDIT SUISSE CUTS RENTOKIL INITIAL TO NEUTRAL (OUTPERFORM) - TARGET 450 PENCE - CREDIT SUISSE RAISES IWG PRICE TARGET TO 515 (440) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES SHELL PRICE TARGET TO 2900 (2800) PENCE - 'OUTPERFORM' - EXANE BNP CUTS MAN GROUP TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - TARGET 160 (175) PENCE - EXANE BNP CUTS STANDARD LIFE ABERDEEN TO 'UNDERPERFORM' (N) - TARGET 300 PENCE - EXANE BNP RAISES ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 490 (480) PENCE - 'NEUTRAL' - EXANE BNP RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 3000 (2800) PENCE - 'UNDERPERFORM' - FTSE INDICATED +0.48% TO 7611 (CLOSE: 7575.34) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS SSE PLC TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 1461 (1369) PENCE - HSBC CUTS NEXT PLC TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 7050 (7300) PENCE - JPMORGAN CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1323 (1329) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES JUST GROUP PRICE TARGET TO 79 (54) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 284 (269) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES RSA INSURANCE TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - JPMORGAN RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1260 (1179) PENCE - OVERWEIGHT - LIBERUM CUTS RENEW HOLDINGS TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 460 PENCE - LIBERUM CUTS SAFESTORE TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 820 (710) PENCE - LIBERUM RAISES QUILTER PRICE TARGET TO 185 (159) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 7600 (7700) PENCE - 'NEUTRAL'



