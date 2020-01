FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einer tagelangen Pendelbewegung um die Marke von 37 Euro haben die Aktien der Jost Werke am Dienstag wieder Fahrt aufgenommen. Sie stiegen um sechs Prozent auf 38,70 Euro auf den höchsten Stand seit Mitte Dezember. Sie waren damit der größte Kursgewinner im SDax der kleineren Börsentitel.



Am Vortag hatte eine Hochstufung der Papiere auf "Overweight" durch JPMorgan den Kurs in einem sehr schwachen Markt gestützt, er hatte letztlich nur leicht nachgegeben. Die Bank argumentiert unter anderem mit einem hohen Anteil variabler Kosten, einem wachsenden Wartungsgeschäft und einer zunehmenden Bedeutung des Geschäfts mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen./bek/mis