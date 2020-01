Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Dax bügelt am Dienstag direkt zum Start seinen Vortagesverlust aus. Zeitweise legt der Leitindex rund 1 Prozent zu. Der Markt scheint den Schock, der den DAX montags noch unter 13.000 Punkte rutschen liess, ein Stück weit verarbeitet zu haben. Grüne Vorzeichen in Asien und an der Wall Street vom Vortag sorgten für mehr Kauflaune. Und auch beim Bitcoin ging es aufwärts: über 8000 USD.