Nach der Flaute im vergangenen Jahr hoffen die Investoren auf mehr Börsen-Newcomer 2020. Die Chancen dafür stehen gar nicht schlecht.

Das Jahr 2019 würden die meisten Investmentbanker wohl gerne schnell vergessen, zumindest wenn es um das Thema Börsengänge geht. Denn im deutschen Geschäft mit Aktienplatzierungen sanken die Gebühreneinnahmen laut vorläufigen Daten des Informationsdienstes Refinitiv um mehr als 60 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

2020 soll besser werden - zumindest ein bisschen. Erfahrene Banker wie Joachim von der Goltz von der Credit Suisse schöpfen neue Hoffnung und sagen eine Belebung des Geschäfts mit Börsengängen voraus, von Euphorie ist allerdings nach wie vor kaum etwas zu spüren.

Für den deutschen Markt für Börsengänge erwartet von der Goltz bestenfalls eine leichte Erholung - denn weiterhin verunsichern Investoren die drohende Konjunkturabkühlung und anhaltende geopolitische Unsicherheiten. "Je nach Marktumfeld halten wir fünf, in einem potenziell besseren Marktumfeld auch bis zu zehn Börsengänge für möglich", meint der Leiter Equity Capital Marktes Nordeuropa bei der Schweizer Großbank.

Unternehmen, die im nach wie vor eher schwierigen Umfeld einen Börsengang anstrebten, müssten durch eine starke Performance und sehr gute Unternehmenszahlen glänzen. Nur so könnten sie das nötige Vertrauen bei den Investoren schaffen. Außerdem bleibe eine klar differenzierte, möglichst einzigartige Equity-Story ein wichtiges Kriterium für ein erfolgreiches Initial Public Offering - abgekürzt IPO.

Milliardenschwere Anwärter

Zu den großen Börsenkandidaten im laufenden Jahr zählen der Energiekonzern Wintershall Dea sowie die Aufzugsparte von Thyssen-Krupp. Beide Aspiranten dürften milliardenschwere Emissionserlöse erzielen. Auch Siemens Energy und Vitesco, die Antriebssparte von Continental, werden als Konzernabspaltungen mehrere Milliarden auf die Waage bringen.

In Kreisen der Frankfurter Investmentbanken kursieren darüber hinaus noch weitere Namen, die als mögliche IPO-Kandidaten gehandelt werden: die Sparte Wire & Cable Solutions (Kabel und Drähte) des Automobilzulieferers Leoni, der Wissenschaftsverlag Springer Nature aus dem Portfolio des Finanzinvestors BC Partners, Signa Sports, der Immobilienspezialist Logistrial, das Chemieunternehmen Atotech sowie das Medienunternehmen Social Chain Group.

Die meisten Börsengänge werden im zweiten Halbjahr erwartet, wegen der US-Präsidentschaftswahlen sind aber auch zeitliche Vorzieheffekte in den Frühsommer denkbar. Wünschenswert wäre - unabhängig vom Timing - eine stärkere Beachtung durch inländische Investoren. "Es bräuchte mehr lokale Investoren, die sich aktiv und signifikant an deutschen IPOs beteiligen. Hier haben wir im Vergleich zur Schweiz, Skandinavien oder den USA einen klaren Wettbewerbsnachteil", meint Dominik Bär, der bei der Investmentbank Lazard das Aktienkapitalmarktgeschäft im deutschsprachigen Raum verantwortet.

Flaute auf dem Parkett

Auf dem Frankfurter Börsenparkett herrschte im Schlussquartal des vergangenen Jahres komplette Flaute: Zwischen Oktober und Dezember hat sich kein einziges Unternehmen an die Börse gewagt. Mit nur vier Erstnotierungen und einem Emissionsvolumen in Höhe von 3,5 Milliarden Euro ist 2019 das schwächste Jahr für Börsengänge in Deutschland seit der Finanzkrise 2009. Zu diesen ...

