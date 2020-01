Nach dem Kursrückschlag zum Wochenstart zog der EuroStoxx 50 am Dienstag im Vormittagshandel wieder an.Paris - An Europas Aktienmärkten haben die Anleger ihre Bedenken wegen der zunehmenden Spannungen zwischen den USA und Iran schnell wieder beiseite geschoben. Nach dem Kursrückschlag zum Wochenstart zog der EuroStoxx 50 am Dienstag wieder an und stand zuletzt um 0,59 Prozent höher bei 3774,83 Punkten. Zuvor schon hatten die Notierungen an der Wall Street und an den Börsen Asiens wieder...

Den vollständigen Artikel lesen ...