NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Aston Martin Lagonda nach einer Gewinnwarnung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 520 Pence belassen. Die Zeiten blieben für den Autohersteller schwierig, schrieb Analyst George Galliers in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ein besonders großer Sorgenpunkt sei die Verschlechterung der Profitabilität./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2020 / 08:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



