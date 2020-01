Die deutschen Nebenwerte-Empfehlungen von Warburg Research für 2019 haben den MDAX im Vorjahr klar abgehängt. In diesem Jahr gehen die Analysten mit 16 Favoriten an den Start. BÖRSE ONLINE stellt darauf in einem ersten Teil vier Kauftipps vor. Die Kursziele bergen dabei in der Spitze Verdoppelungspotenzial. Von Jürgen Büttner

Den vollständigen Artikel lesen ...