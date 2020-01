Saarbrücken (ots) - Für fast ein Drittel der Deutschen hängt das Familienglück nicht davon ab, Kinder zu haben. Im Gegenzug sind eigene Kinder für 68 Prozent ein (sehr) wichtiger Bestandteil des Gefühls von Glück."Kinder sind das größte Glück der Welt", heißt es oft auf Grußkarten zu Geburt oder Taufe. Das mag für die Eltern natürlich gelten aber gehören Kinder generell zum persönlichen Glück dazu? Für 30 Prozent der Befragten einer aktuellen forsa-Umfrage im Auftrag von CosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali in Deutschland lautet die Antwort: Nicht unbedingt.Trotzdem haben Kinder in der Familie für viele der Umfrageteilnehmer einen positiven Einfluss auf das persönliche Glücksgefühl: 41 Prozent der Befragten finden es in diesem Zusammenhang sehr wichtig und 27 Prozent wichtig, Kinder zu haben. Dabei gibt es durchaus Unterschiede, wenn man die Einschätzungen der Befragten nach deren Alter vergleicht: Ein Drittel der 25 - 39-Jährigen stufen eigene Kinder als sehr wichtig für das Familienglück ein, verglichen mit 48 Prozent bei der mittleren Altersgruppe (40 bis 49 Jahre) und 43 Prozent bei den Menschen ab 50. Und: Für Frauen ist der Aspekt, Kinder zu haben, mit 46 Prozent wichtiger für das Familienglück als den Männern mit 36 Prozent.familienglückCOSMOSDIREKTCosmosDirekt ist Deutschlands führender Online-Versicherer und der Direktversicherer der Generali in Deutschland. Mit einfachen und flexiblen Online-Angeboten und kompetenter persönlicher Beratung rund um die Uhr setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in der Versicherungsbranche. Zum Angebot zählen private Absicherung, Vorsorge und Geldanlage. Mehr als 1,8 Millionen Kunden vertrauen auf CosmosDirekt.GENERALI IN DEUTSCHLANDDie Generali in Deutschland ist mit 14 Milliarden Euro Beitragseinnahmen sowie rund 10 Millionen Kunden der zweitgrößte Erstversicherungskonzern auf dem deutschen Markt. Zum deutschen Teil der Generali gehören die Generali Deutschland Versicherung, AachenMünchener Lebensversicherung, CosmosDirekt, Dialog, Central Krankenversicherung, Advocard Rechtsschutzversicherung und Deutsche Bausparkasse Badenia.Pressekontakt:Sabine GemballaBusiness PartnerCosmosDirektT +49 (0) 681 966-7560Stefan GöbelUnternehmenskommunikationLeiter Externe KommunikationT +49 (0) 89 5121-6100Ute Schmidtfollow red GmbHT +49 (0) 711 90140-483presse.de@generali.comGenerali Deutschland AGAdenauerring 781737 Münchenwww.cosmosdirekt.dewww.generali.deTwitter: @GeneraliDEOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63229/4485522