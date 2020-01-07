DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BAY.LDSBK.IS. 19/22 DE000BLB6Z77 10.01.2020 HZE/EOT
BAY.LDSBK.IS. 19/28 DE000BLB60N5 10.01.2020 HZE/EOT
BAY.LDSBK.IS. 18/27 DE000BLB5309 10.01.2020 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BAY.LDSBK.IS. 19/22 DE000BLB6Z77 10.01.2020 HZE/EOT
BAY.LDSBK.IS. 19/28 DE000BLB60N5 10.01.2020 HZE/EOT
BAY.LDSBK.IS. 18/27 DE000BLB5309 10.01.2020 HZE/EOT