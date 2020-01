NEW YORK (Dow Jones)--2019 war für General Motors in China kein gutes Jahr. Der Autobauer hat den höchsten Absatzrückgang jemals in dem Land verzeichnet. Und die Aussichten sind düster: GM warnte vor einem weiteren schwierigen Jahr. Der Branchenverband CAAM erwartet 2020 ein Schrumpfen des Marktes um 2 Prozent.

Insgesamt hat GM in China, seinem größten Auslandsmarkt, gut 3,09 Millionen Fahrzeuge verkauft. Das waren etwa 15 Prozent weniger als 2018, als der Absatz erstmals gesunken war (um rund 10 Prozent).

"Wir erwarten, dass sich der Marktabschwung im Jahr 2020 fortsetzen wird und rechnen mit anhaltendem Gegenwind in unserem China-Geschäft", sagte Matt Tsien, Leiter des GM-Geschäfts in dem Land. GM konzentriere sich auf Kostensenkungen und die Verbesserung seiner Produktpalette, ergänzte er.

Chinas Automarkt, einst eine zuverlässige Wachstumsquelle für die globalen Automobilhersteller, schrumpft seit Juli 2018. Entsprechend haben viele ausländische und inländische Produzenten zu kämpfen. Die US-Unternehmen, einschließlich GM und Wettbewerber Ford, traf es besonders hart. Ford wird die Verkaufszahlen für China in den kommenden Tagen veröffentlichen. Im dritten Quartal war der Absatz in China um 30 Prozent eingebrochen.

In den ersten 11 Monaten 2019 schrumpfte der Marktanteil der US-Anbieter um 1,5 Prozentpunkte, während der Marktanteil der deutschen und japanischen Automobilhersteller nach Angaben des staatlich unterstützten chinesischen Automobilherstellerverbandes (CAAM) wuchs. Die Daten für das Gesamtjahr werden am 13. Januar erwartet.

