ti&m breakfast news 14.01.2020: Wie Sie das volle Potenzial der Digitalisierung ausschöpfen und Ihren Kundenbedürfnissen gerecht werden können.Zürich - In den letzten fünf Jahren sind viele Investitionsmittel in die Digitalisierung von Bankprozessen und -dienstleistungen geflossen. Nach einer grossen Euphorie befindet sich die Branche heute in der Phase der Ernüchterung, denn die Kunden nutzen die neuen Möglichkeiten nur zögernd. Doch was wollen die Kunden eigentlich? Welche Dienstleistungen wünschen sie sich von ihren Banken?

