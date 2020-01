smartTrade, ein branchenführender Anbieter von vermögenswertübergreifenden e-Trading-Lösungen, meldet ein deutliches Wachstum des Unternehmens für das Jahr 2019. Zahlreiche Initiativen, wie etwa die geografische Expansion in verschiedenen Marktsegmenten haben zu diesen hervorragenden Resultaten beigetragen.

Erschliessung neuer Märkte und Steigerung der Marktanteile: smartTrade baut seine Präsenz in Australien, Japan, Hongkong, den Niederlanden, Nordamerika, Singapur, der Schweiz, Südafrika, Grossbritannien und den Vereinigten Staaten weiter aus. Das Unternehmen konnte Neukunden in neuen Regionen wie Mittelamerika, Israel, Liechtenstein und der Türkei gewinnen. In Schwellen- und Entwicklungsländern will smartTrade sein Wachstum in dem Masse vorantreiben, in dem die ohnehin hohe markterschliessende Automatisierungsnachfrage nach lokalen Währungen steigt.

Chancen der Marktsegmente: Buy-Side-Unternehmen, die ausgefeiltere Funktionen, Workflows und Unterstützung für Pre-/Post-Allokationen suchen, nutzen die Lösungen von smartTrade, um ihre Performance und Flexibilität zu optimieren. Sell-Side-Firmen hingegen signalisieren eine steigende Nachfrage nach Algorithmen und Internalisierung. Die Einführung von LiquidityFX, der Devisenhandelsplattform von smartTrade, wird durch die Ergänzung neuer Anlageklassen wie etwa Kryptowährungen, Geldmärkte und Optionen beschleunigt. Die Nachfrage nach smartFI, der Emissionshandelsplattform von smartTrade, steigt rasant, da diese Plattform einerseits ideal für Käufer und Verkäufer von festverzinslichen Papieren geeignet ist, die eine Diversifizierung ihres Angebots anstreben, andererseits perfekt ist für Unternehmen, die Probleme der Fragmentierung und mangelnder Liquidität lösen wollen.

Globale Expansion: Um seinen expandierenden Kundenstamm und die hohe Nachfrage in der Schweiz bedienen zu können, hat smartTrade eine neue Niederlassung in Genf eröffnet. Ausserdem baut smartTrade sein Vertriebsteam aus und bietet jetzt neue Arbeitsplätze in nahezu allen Abteilungen und Niederlassungen in folgenden Städten an: Aix-en-Provence, Genf, London, Mailand, New York, Singapur und Tokio. Um seinem beträchtlichen Kundenstamm weiterhin hochwertige Leistungen zu bieten, schreibt das Unternehmen seine Einstellungspraxis fort.

Anerkannte Expertise: Im Jahr 2019 erfuhren die Lösungen von smartTrade hohe Anerkennung durch Branchenexperten und gewannen zahlreiche internationale Auszeichnungen: Best OMS, Best Crypto Trading Platform, Best Trading System, Best Buy-Side EMS, Best Liquidity Aggregation.

David VINCENT, CEO von smartTrade Technologies, erklärte: "Seit einigen Jahren verzeichnet smartTrade ein starkes Wachstum im Hinblick auf seinen Kundenstamm, seine Projekte und Mitarbeiter. Ich bin stolz darauf, eine Organisationsstruktur etabliert zu haben, mit der wir ein effizientes und gezieltes Wachstum erreichen. Wir engagieren uns weiterhin mit aller Kraft dem Ziel, maximale Zufriedenheit für unsere Kunden und Mitarbeitenden sicherzustellen."

Über smartTrade Technologies:

Mit den vermögenswertübergreifenden e-Trading-Lösungen auf Basis innovativer und intelligenter Technologie von smartTrade Technologies können Kunden gezielt handeln und ihr Geschäft expandieren, gleichzeitig ihre Gesamtbetriebskosten senken und flexibel auf sich schnell ändernde Marktanforderungen reagieren.

smartTrade Technologies bietet agile, durchgängige Handelslösungen für Devisen, festverzinsliche Anlagen, Aktien und Aktienderivate mit Verbindungen zu über 120 Liquiditätsgebern und Funktionen wie Aggregation, Smart Order Routing, Auftragsverwaltung, Preisgestaltung, Distribution und Risikomanagement sowie eine HTML5-Benutzeroberfläche. Zu unserem vielseitigen Kundenstamm zählen Banken, Börsenmakler, Hedge-Fonds und spezialisierte Handelsfirmen. Die Lösungen LiquidityFX für FX und smartFI für Fixed Income sind als reine Software oder als "Fully Managed and Hosted Service" verfügbar, der in allen wichtigen Märkten weltweit vertreten ist. Mit smartANALYTICS, unserer vermögenswertübergreifenden Big Data-Analyselösung, können historische und Echtzeit-Dashboards bzw. Berichte erstellt werden, um auf effizientere Weise mit den Märkten und Endkunden zu interagieren. Weitere Informationen finden Sie unter: www.smart-trade.net

