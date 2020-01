Die Dinghan Smart Railway Technology in Kassel, 2017 vom chinesischen Hersteller Dinghan übernommen, beliefert mit ihren Bordnetzumrichtern den internationalen Schienenverkehr. Das Produktspektrum reicht von Einzelgeräten wie Batterieladegeräten oder Klima-Umrichtern bis hin zu kompletten Bordnetzumrichtern für Reisezugwagen und Triebzüge. Trotz der hohen Standardisierung realisiert das Unternehmen für seine Kunden individuelle Lösungen. Denn die U- oder S-Bahn in einer Großstadt hat andere Herausforderungen als der Orient-Express. Doch die Anforderungen an Qualität und Langlebigkeit sind überall ...

