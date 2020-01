NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC hat Merck & Co mit "Sector Perform" und einem Kursziel von 99 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Die Wachstumsstory des US-Pharmakonzerns sei solide, schrieb Analyst Randall Stanicky in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings hätten die Anleger dies bereits in erheblichem Ausmaß gewürdigt./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2020 / 16:06 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2020 / 16:06 / EST



US58933Y1055