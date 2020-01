Das Handelsbilanzdefizit der USA ging im November um 3,9 Milliarden Dollar zurück - Der US Dollar Index steigt weiter in Richtung 97 - Das Defizit der Vereinigten Staaten im Waren- und Dienstleistungssektor verringerte sich im November auf 43,1 Mrd. $, von 46,9 Mrd. $ im Oktober, wie die am Dienstag gemeinsam vom US Bureau of Economic Analysis und ...

