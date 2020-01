Im Rahmen des Projektes "Hy Fab - Forschungsfabrik für Brennstoffzellen und Wasserstoff" soll die Brennstoffzellen-Forschung in Baden-Würtemberg weiter intensiviert werden. Das Umweltministerium des Landes investiert hierzu rund 7,9 Millionen Euro über einen Zeitraum von drei Jahren in den Ausbau des ZSW in Ulm sowie des Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE in Freiburg. Der Ausbau der Forschungsinfrastruktur an den beiden Standorten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...