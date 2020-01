Köln (ots) -- Tobias Hans, Ministerpräsident des Saarlandes, besucht dieFord-Werke in Köln und informiert sich über die Maßnahmen zurElektrifizierung der Ford-Produktpalette - Geschäftsführung präsentiert den neuen batterie-elektrischenFord Mustang Mach-E Tobias Hans, Ministerpräsident des Saarlandes, hat am Dienstag, 7. Januar 2020, die Ford-Werke in Köln besucht. Er informierte sich über die Maßnahmen zur Elektrifizierung und Hybridisierung der Ford-Produktpalette, um den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen der Fahrzeugflotte zu reduzieren. Dabei stand auch die Besichtigung des neuen Environmental-Test-Centers (ETC) in Köln-Merkenich auf dem Programm, in dem neue Technologien unter verschiedensten Klima- und Umweltbedingungen effizient getestet werden. Diese Forschungs- und Testeinrichtung ist eine der modernsten ihrer Art und wurde von Ford erst im vorletzten Jahr in Betrieb genommen. Ein weiteres Thema der Gespräche waren die Pläne zum Ausbau der Ladeinfrastruktur im Saarland.Gunnar Herrmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Ford-Werke GmbH, präsentierte Ministerpräsident Hans den neuen rein batterie-elektrischen Ford Mustang Mach-E, der eine rein elektrische Reichweite von bis zu 600 Kilometer hat und Ende diesen Jahres in Deutschland erhältlich sein wird.Tobias Hans zeigte sich nach dem Besuch beeindruckt: "Ford ist einer der wichtigsten Arbeitgeber des Saarlandes; mir ist es daher besonders wichtig, persönlich bei den Verantwortlichen in Köln für unseren erfolgreichen Standort in Saarlouis zu werben. Ford setzt Maßstäbe in der Elektrifizierung und Hybridisierung des Automobils. Das Saarland ist aufgrund seiner Fachkräfte aus Industrie, Technologie und Wissenschaft auch weiterhin ein idealer Standort für den Bau des Automobils der Zukunft. Der Ausbau der Ladeinfrastruktur im Saarland ist ein wichtiger Meilenstein auf dem gemeinsamen Weg zur Mobilität der Zukunft, den wir zusammen voranbringen möchten."Und Gunnar Herrmann ergänzt: "Wir haben uns sehr gefreut, dem Ministerpräsidenten nicht nur unser Entwicklungszentrum in Köln zeigen, sondern ihm auch einen Ausblick auf unsere elektrifizierte Fahrzeugflotte geben zu können. Der Höhepunkt war jedoch die Testfahrt mit unserem neuen batterie-elektrischen Ford Mustang Mach-E auf unserer Teststrecke."Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 22.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert. Weitere Presse-Informationen finden Sie unter www.media.ford.com (http://www.media.ford.com).Pressekontakt:Kontakt: Ralph CabaFord-Werke GmbH0221/90-16015rcaba@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6955/4485821