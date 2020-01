Ein amerikanischer Konzern (Thermo Fisher Scientific) versuchte, Qiagen per Gebot zu kaufen.



Qiagen ist Spezialist für Molekulardiagnostik mit Sitz in Hilden. Wir waren auf dieses Papier schon zu sprechen gekommen. Der alte Chef war dafür, das Angebot anzunehmen, und musste gehen. Die neue Mannschaft blies anschließend den Deal ab. Daraufhin fiel der Kurs um 20 % in wenigen Minuten. Doch:



Das ist die Gelegenheit für Sie! Qiagen will seine eigene Geschichte schreiben. Die Ziele für den Umsatz liegen für dieses Jahr bei ca. 1,65 bis 1,7 Mrd. € und das operative Ergebnis in einer größeren Schwankungsbreite zwischen 260 und 290 Mill. €.



Der Marktwert ist mit rd. 6,8 Mrd. € anspruchsvoll. Darin präsentiert sich jedoch die besondere Marktstellung von Qiagen. Die Amerikaner hätten am Ende etwa 40 bis 44 € geboten. Aktueller Kurs von Qiagen: 30,08 €. In der Differenz zwischen diesen beiden Preisen liegt die Performance.



Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Die Aktie für Jedermann".



