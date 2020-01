Guten Tag,der Konflikt im Iran verliert langsam etwas an Schrecken, allerdings nicht an Brisanz. Wie seinerzeit im Streit mit Kim Jong Un kann keiner abschätzen, was sich Trump und Teheran noch einfallen lassen. Wir gehen davon aus, dass es erst einmal ruhiger wird, bevor es weitergeht. Die Kurse dürften sich denn auch erst einmal etwas erholen. Allerdings: Es bleibt aus unserer Sicht auch erst einmal bei der Notwendigkeit einer Korrektur an allen Märkten.In der Zwischenzeit dominiert die Unsicherheit an den Börsen. Das muss aus bekannten Gründen nicht schlecht sein - im Gegenteil. Uns ist ein Umfeld der latenten Unsicherheit lieber als eins der Unbeschwertheit, denn die Unsicherheit hält die Märkte und Anleger wach und wachsam.

Den vollständigen Artikel lesen ...