Der Markt für Urban-Air-Mobility hat mit Hyundai einen weiteren Teilnehmer. Auf der CES in Las Vegas stellt der Hersteller sein "Personal Air Vehicle" vor. Der südkoreanische Autohersteller Hyundai hat auf der Consumer Electronics Show ein Flugtaxi mit der Bezeichnung "Personal Air Vehicle" (PAV) und dem Zusatz S-A1 vorgestellt, das Platz für vier Passagiere und einen Piloten bietet und in Kooperation mit dem Fahrdienstunternehmen Uber entwickelt wurde. Das vollelektrische S-A1 ist optisch eine Mischung aus Kleinflugzeug und Drohne, was daran liegt...

Den vollständigen Artikel lesen ...