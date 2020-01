Die Talanx Gruppe kauft einen weiteren Solarpark in Spanien und investiert so als Versicherer in PV. Verkäufer ist die BayWa r.e. renewable energy GmbH. Der 50 MWp-Solarpark von Talanx befindet sich nahe Sevilla und wird zu Beginn dieses Jahres an das Stromnetz angeschlossen. Es werden dann rund 30.000 Haushalte mit Strom versorgt werden können. Der Solarpark zählt wie der im Dezember von Talanx gekaufte spanische Solarpark Bienvenida zu den ersten Sonnenkraft-Anlagen in Europa, die komplett ohne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...