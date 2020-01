Der Euro hat sich heute, am Dienstag, im späten europäischen Handel mit schwächeren Notierungen gezeigt. Kurz nach 16.00 Uhr notierte er bei 1,1152 US-Dollar in der Nähe seines zuvor erreichten Tagestiefs. In der Früh lag der Euro noch bei 1,1175 Dollar.Bereits vor Veröffentlichung des ISM-Index für den US-Dienstleistungssektor geriet die Gemeinschaftswährung unter Druck. Schließlich wurde bekannt, ...

