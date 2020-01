Actronika präsentiert seine neue haptische Weste auf der Las Vegas Consumer Electronics Show (CES), die vom 7. bis 10. Januar 2020 stattfindet. Actronika ist auf haptisches Feedback spezialisiert und bringt nun eine eigene haptische Jacke auf den Markt, die realistische Empfindungen reproduzieren kann und damit Erlebnisse auf Basis von virtueller und erweiterter Realität schafft.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200107005827/de/

Actronika offers a haptic jacket allowing users to simultaneously touch and feel all events occurring in virtual reality. (Photo: Actronika)