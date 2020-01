Stuttgart (ots) - Unter dem Motto "Zukunftssicherung Gesundheit" diskutieren am 7. Februar 2020 Entscheider und Verantwortungsträger aus Ärzteschaft, Verbänden und Krankenkassen sowie politische Vertreterinnen und Vertreter über das Gesundheitswesen und den Versorgungsalltag der Zukunft.Am Vormittag bestimmen Impulsvorträge und Keynote-Vorträge von bspw. Prof. Dr. Karl Lauterbach, MdB sowie Prof. Dr. Ferdinand Gerlach, MPH (Vorsitzender Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen) und Prof. Dr. Boris Augurzky (Leiter Kompetenzbereich "Gesundheit" am RWI Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung) das Programm.Am Nachmittag diskutieren Entscheider und Verantwortungsträger aus Ärzteschaft, Verbänden und Krankenkassen sowie politische Vertreterinnen und Vertreter im sogenannten World Café Format: In 8 Foren werden insgesamt 24 Themen wie z. B. "Digitale Patientensouveränität - ein Schreckgespenst für Gesundheitsprofis", "docdirekt: Praxis und Perspektiven von Online-Sprechstunden" oder "Die neue Medizinprodukteverordnung der EU" sowie "Mehr sektorenübergreifendes Miteinander zum Erhalt von Landarztpraxen" besprochen.Bereits die Impulse, die der erste Landeskongress Gesundheit 2016 gesetzt hat, waren mit ausschlaggebend dafür, dass die Landesärztekammer Baden-Württemberg als bundesweit erste Ärztekammer ihre Berufsordnung geändert und das ausschließliche Fernbehandlungsverbot aufgehoben hat.Weitere Infos über www.lk-gesundheit.de (http://www.lk-gesundheit.de)Pressekontakt:Dr. Claudia Kübler, k.u.k. kommunikation,c.kuebler@kuk-kommunikation.de; +49 711 94584500Original-Content von: Landeskongress Gesundheit Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/140162/4485922