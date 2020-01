Fairerweise muss man erwähnen: Es gibt bereits seit 2018 ein Aktienrückkaufprogramm bei Adidas, welches bis 2021 läuft. In diesem Zusammenhang hat das Unternehmen heute verkündet, dass man im Jahr 2020 Aktien im Wert von 1 Milliarde Euro zurückkaufen wird! Es geht also nicht um ein zusätzliches neues Aktienrückkaufprogramm. Aber mit der heutigen Info hat Adidas präzisiert, dass es von nun an bis Dezember bis zu 1 Milliarde Euro sein werden, die man ausgibt um an der Börse die eigenen Aktien zurückzukaufen.

Ausdrücklich betont das Unternehmen, dass man diese Maßnahme als Teil der Ausschüttung an die Aktionäre versteht. So sollen die eingekauften Aktien ganz eingezogen werden. Das bedeutet? Die Anzahl der frei verfügbaren Aktien sinkt. Damit wird der Jahresgewinn für die Dividendenzahlung durch weniger Aktien geteilt, womit der Gewinn pro Aktie steigt. Damit sinkt das KGV, womit jede einzelne Aktie optisch wie auch real mehr Wert verkörpert. Außerdem wird am freien Markt Angebotsmasse entzogen, während das Volumen der Nachfrager nach Adidas-Aktien gleich bleibt. Durch diese beiden beschriebenen Effekte sollte, könnte, müsste die Aktie in den nächsten Monaten weiter steigen?

Theoretisch ...

