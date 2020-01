Jetzt das Buch "Trader - Der Weg zur profitablen Handelsstrategie - in jedem Markt" bestellen! (JK-Trading.com) - Der DAX hat am Dienstag eine kleine Achterbahnfahrt hingelegt, grundsätzlich scheint den Bären aber die Puste auszugehen. Nach der scharfen Gegenbewegung auf die bearishe Price Action am Montagmorgen und des Rücklaufs über die 13.250 am Dienstag (die sich allerdings zunächst als nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...