Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran treibt die Digitalwährung an. Finanzprodukte auf Bitcoin-Basis sind auch an den Börsen Stuttgart und Frankfurt zunehmend gefragt.

Die Spannungen in der Golf-Region beflügeln den Bitcoin. Die älteste und wichtigste Kryptowährung verteuerte sich am Dienstagmorgen um mehr als fünf Prozent auf rund 8000 Dollar, der höchste Stand seit sieben Wochen. Am späten Nachmittag notierte sie laut Branchenportal Coinmarketcap bei knapp 7900 Dollar.

"Der Kryptoasset-Markt ist 2020 stark angelaufen", schrieben die Analysten des Branchenunternehmens Amun. "Hauptgrund waren die zunehmenden geopolitischen Spannungen wegen der Eskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran." Ähnlich urteilte Marktbeobachter Timo Emden von Emden Research: "Die Spannungen in der Golf-Region lassen Bitcoin und Co. zu zumindest temporär gefragten Assets werden."

Seit der Tötung des einflussreichen iranischen Generals Ghassem Soleimani durch die USA haben viele Digitalwährungen spürbar an Wert gewonnen. Neben Bitcoin gehören dazu Ethereum, XRP oder auch "der kleine Bruder" von Bitcoin, Bitcoin Cash. Zurzeit ...

