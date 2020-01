Wenn man die Entwicklung des Palladiumpreises über das vergangene Jahr oder seit August 2018 betrachtet, so fällt nicht nur der sehr starke Anstieg auf. Gerade im Vergleich zu den üblichen Vergleichskandidaten Gold, Silber und Platin bringt Palladium diese seither zum Erblassen.Und bisher scheint sich der Markt wenig für die Argumentation extremer relativer Unterbewertung von Platin und Silber zu interessieren.Es gibt allerdings noch ein anderes Mitglied der Gruppe der Platinmetalle, welches im oben genannten Zeitraum sogar Palladium (im Chart blau) erblassen lässt: Rhodium. In den vergangenen 6 Monaten ist der Rhodiumpreis (im Chart orange) von 3.400 Dollar auf 6.150 Dollar am 02.01.2020, was einen Anstieg von über 80 % ergibt.

