Genau 3.423 Elektro-Pkw wurden im Dezember in Norwegen neu zugelassen. Der Marktanteil der Elektroautos an den Pkw-Zulassungen lag demnach bei 30,4 Prozent. Das beliebteste Modell über alle Antriebsarten hinweg war mit deutlichem Abstand das Tesla Model 3. Allerdings mussten die reinen Elektro-Pkw in Norwegen gegenüber dem Vorjahresmonat ein Minus von 33,5 Prozent hinnehmen. Gegenüber November kamen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...