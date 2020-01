Im Zuge der Zuspitzung der geopolitischen Risiken im Nahen Osten legten vor allem die Gold- und Ölpreise zum Jahresauftakt deutlich zu. Vor allem in Gold uns Silber zeigte sich an den US-Terminmärkten bereits zuvor ein signifikanter Anstieg der spekulativen Kaufpositionen. Nichtsdestotrotz konnten die jüngsten Entwicklungen dem US-Aktienmarkt bisher wenig anhaben und so notieren die Indizes weiter nahe der zum Jahresbeginn erzielten Allzeithochs.

