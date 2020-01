Die Erwartung einer baldigen Unterzeichnung der ersten Phase eines Handelsvertrages zwischen den USA und China schürt die Hoffnung auf weitere Kursgewinne am Aktienmarkt. Politische Börsen haben kurze Beine und so machtsich der Deutsche Aktienindex nach dem Schock durch die Eskalation im Nahen Osten heute schon wieder auf den Weg nach oben.Der Wintersturm an der Frankfurter Börse scheint für den Moment erst einmal überstanden zu sein. Ob sich Anleger in den nächsten Tagen für neue Long-Positionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...