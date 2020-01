Um seine Präsenz in Afrika weiter auszubauen, hat Andersen Global einen Kooperationsvertrag mit der tunesischen Steuerkanzlei Jelil Bouraoui Associates unterzeichnet.

Jelil Bouraoui Associates wurde 1981 vom geschäftsführenden Gesellschafter Jelil Bouraoui gegründet und umfasst mittlerweile mehr als 40 Steuerfachleute. Das Unternehmen ist eine Full-Service-Steuerkanzlei, die Dienstleistungen für eine Vielzahl von Branchen anbietet, darunter Finanzinstitute, Fertigung, Öl und Gas, Landwirtschaft, Gastgewerbe, Bergbau, Handel und Transport.

"Wir sind fest entschlossen sicherzustellen, dass unsere Kunden mit den erstklassigen Lösungen, die ihren Betrieb unterstützen, voll zufrieden sind, und wir wissen, dass sie unsere Transparenz schätzen", so Jelil Bouraoui. "Ich habe vor mehr als 30 Jahren einen Teil meiner Karriere bei Arthur Andersen verbracht, und unsere Vision deckt sich stark mit der von Andersen Global. Wir freuen uns darauf, unsere Präsenz nicht nur in Afrika, sondern durch die Zusammenarbeit mit der Organisation auch weltweit zu verstärken."

"Die Zusammenarbeit mit Jelil Bouraoui Associates in Tunesien war die logischste Ergänzung. Wir freuen uns außerdem, Jelil Bouraoui wieder in der Andersen-Familie begrüßen zu können", so Mark Vorsatz, Chairman und CEO von Andersen Global. "Jelil Bouraoui und sein Team verpflichten sich konsequent zur Eigenverantwortung und bieten den Kunden einen nahtlosen Prozess, was unsere Werte klar wiedergibt. Zu diesem Zeitpunkt ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir uns mit synergetischen Einzelpersonen zusammenschließen, um unsere globale Plattform weiter auszubauen."

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 5.000 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 167 Standorten präsent.

